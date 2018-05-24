سلطان القاسمي يتلقى التهاني بالشهر الفضيل من رئيس وأعضاء "الوطني"

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مساء الخميس في قصر البديع العامر، والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعيده الله على سموه أعواماً عديدة وأياماً مديدة وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التقدم والريادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، مع رئيس وأعضاء المجلس، التهاني والتبريكات بهذا الشهر الفضيل، وقد أثنى سموه خلال اللقاء على جهود المجلس الوطني الاتحادي، في خدمة قضايا الوطن والمواطنين، كما أشاد سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

من جانبهم، تقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بخالص الشكر والثناء والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على حفاوة الاستقبال، وعلى ما تفضل به سموه من حديث فكري ثقافي يثري حصيلتهم البرلمانية، ويعزز من جهودهم وأدوارهم الفاعلة اتجاه المجتمع وأفراده.