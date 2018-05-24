حاكم الشارقة يتقبل التهاني بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء الخميس، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من جموع المهنئين من الوجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات الإسلامية والعربية، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات الأمن والأمان وبمزيد من التقدم والرخاء.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بالشهر الفضيل، من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمسؤولين في الدوائر المحلية.