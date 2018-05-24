محمد السويدي: نثمن جهود "المكتب الإعلامي" للارتقاء بالمجلس الرمضاني

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

ثمن الإعلامي الإماراتي محمد ماجد السويدي، جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تنظيم المجلس الرمضاني، والارتقاء بمستوى الجلسات والموضوعات المختلفة التي يتم طرحها في هذه الجلسات.

وقال في تصريحات لـ "الشارقة 24" "تشرفنا اليوم بالحضور والمشاركة في هذه الجلسات المفيدة للمجلس الرمضاني، الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة، حيث تابعنا خلال الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "استكشاف الثقافات حول العالم"، أدب الرحلات والرحالة".

وأضاف السويدي، نثمن هذا الجهد الكبير الذي يقوم به المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، واستقطاب كبار الضيوف والمختصين لإثراء هذه الجلسات الرمضانية المفيدة".