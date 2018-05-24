شرطة الشارقة تطلق مزاداً إلكترونياً جديداً على 77 رقماً مميزاً

الشارقة 24:

ينطلق الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً، المزاد العلني الإلكتروني على 77 رقماً مميزاً للوحات المركبات الخاصة، التي طرحتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، وتتضمن 5 لوحات ثلاثية، و38 لوحة رباعية، و34 لوحة خماسية، وجميعها من الفئة الثالثة.

ويمكن شراء الأرقام المميزة المعروضة في المزاد، الذي يستمر لغاية مساء السبت 2 يونيو المقبل، مباشرة عبر المنصة الموجودة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للإمارات للمزادات، "www.emiratesauction.com"، أو من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالشركة، أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين التابع لها والكائن في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

وتمتاز الأرقام المميزة المطروحة ضمن هذه الباقة الجديدة بتنوعها، ومن أبرزها الأرقام الثلاثية (105 – 118 – 199 – 220 - 505)، بالإضافة إلى الأرقام (1011 – 1020 – 1210- 1400 – 2001)، ومن بين الأرقام الملفتة الرقم (2019) الذي يحمل أرقام العام المقبل، إلى جانب الأرقام (7676 - 8080 - 25000 - 70707)، مع العديد من الأرقام المميزة الأخرى.

وصرح العقيد علي بالزود مدير إدارة تراخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن تنظيم هذا المزاد الإلكتروني الجديد يندرج في إطار مبادرات شرطة الشارقة المجتمعية المتواصلة، والتي تهدف من خلالها إلى إسعاد المجتمع وتلبية رغبة شريحة واسعة من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات المركبات، إلى جانب خدمة العديد من الأهداف التنموية التي تصب في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

من جانبه، أكد عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، أن تنظيم هذا المزاد الجديد بالتعاون مع شرطة الشارقة يأتي ترجمة للشراكة الوطيدة بين الجانبين، والتي تتعزز أكثر وأكثر في ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها الشركة في كافة المزادات التي تنظمها، سواء لجهة حسن ودقة وجودة التنظيم أو لجهة تحقيق أفضل العوائد لشركائها بما يدعم تحقيق أهدافهم المؤسسية والاستراتيجية والتنموية والمجتمعية وإسعاد جمهور المتعاملين في الوقت عينه.