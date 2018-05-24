"رواد" تُعزز ثقافة العمل الخيري في الشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:



أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، الدورة الأولى من مبادرة "رواد الخير"، التي تهدف إلى توزيع وجبات إفطار صائم يومياً طيلة شهر رمضان المبارك، في منطقة الصناعية 3، في إطار "عام زايد".



وأوضح حمد المحمود مدير المؤسسة، أن هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات المؤسسة المجتمعية في الشهر المبارك، التي تهدف من خلالها إلى إشراك منتسبيها وأعضائها من أصحاب المشاريع الرائدة في قطاع الأغذية والمطاعم، للعمل على تعزيز ثقافة العمل الخيري لديهم، ونشره بينهم.



ونوه إلى أن هذه المبادرة، التي تجسيد لقيم اجتماعية غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، تقام بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الشراكة مع المؤسسات لخدمة المجتمع .