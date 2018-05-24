طارق علاي: نعمل على تقديم الجديد في المجلس الرمضاني

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



أعلن سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يوم الأربعاء، تنظيم الجلسة الثالثة، تحت عنوان "استكشاف الثقافات حول العالم"، للمجلس الرمضاني السابع، الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب، في مقر مسرح المجاز، تحت شعار "مجلسنا غير في ليالي الخير"، وتناولت الجلسة الرحلات الثقافية كأداة مهمة في تجسيد أحداث الأعمال الأدبية، والسرد القصصي والتاريخي للثقافات والشخصيات حول العالم.



وقال سعادته، نحاول في كل عام تقديم الجديد، ويتضمن برنامج المجلس لهذا العام، سبع جلسات متنوعة، يجري طرحها للمرة الأولى لمناقشة موضوعات دينية وثقافية ومجتمعية وفنية وترفيهية ورياضية، بمشاركة كبار المسؤولين وأصحاب الاختصاص، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من دول العالم.