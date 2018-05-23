حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 - راشد حمدان:



واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، بقصر البديع العامر، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقبل التهاني، من جموع المهنئين من أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، بشهر رمضان الفضيل.



وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة، من عدد من الشيوخ، ومن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، وسعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وسعادة إبراهيم عبد الملك محمد أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفود الإعلامية والثقافية والأكاديمية، ووفد مؤسسة الشارقة للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، ووفد الجامعة القاسمية، ووفد المجلس البلدي بمدينة الشارقة.



وقدم الجميع تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.



حضر الاستقبالات، الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والسادة أعضاء المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة.