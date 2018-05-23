المؤسسة العقابية والإصلاحية توزع "المير الرمضاني" على أسر النزلاء

الشارقة 24:





بمناسبة شهر رمضان المبارك، قامت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الداعمين من مصرف الإمارات الإسلامي وصندوق الفرج ومؤسسة وطني الإمارات وصندوق التكافل اﻻجتماعي بتوزيع المير الرمضاني، على أسر نزلاء المؤسسة، بالإضافة إلى توزيع كوبونات مشتريات الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لـ 200 أسرة، لدعم مقومات الحياة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة أن توزيع المير الرمضاني على أسر النزلاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على نشر ثقافة رعاية واحتواء أسر النزلاء في أوساط المجتمع، وذلك من خلال تضافر كافة جهود المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، بهدف تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي على الأسر وخاصة أسر المحكومين، من منطلق البعد الإنساني لدور المؤسسة.

وأضاف العقيد شهيل أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة العقابية والاصلاحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين التي تهدف إلى الاهتمام ورعاية النزلاء وأبنائهم بتقديم المساعدات الرامية إلى إسعاد الأسر المحتاجة منهم عن طريق توفير الاحتياجات الاساسية وتلبية متطلبات الحياة اليومية من كوبونات مواد غذائية وهدايا وأجهزة كهربائية منزلية ومبالغ مالية قيمة، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير في نفوسهم، وجعل النزيل يعيش استقرارا نفسياً خلال قضاء فترة محكوميته داخل المؤسسة الامر الذي ينعكس إيجاباً على مدى تقبله لبرامج الإصلاح والتأهيل خلال فترة محكوميته.