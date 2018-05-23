"لجنة توسيع المدن الصحية" بالشارقة تعقد ورشة تدريبية خلال يونيو

الشارقة 24:

تنظم اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تدريبية خلال شهر يونيو المقبل، بهدف تعزيز مهارات وقدرات المنسقين والفرق العاملة على كيفية تطبيق معايير توسعة نطاق المدن الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء، في مقر هيئة الشارقة الصحية، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، مدير الهيئة، وحضور أعضاء اللجنة، وناقشت خلاله آلية العمل وأبرز تطورات تنفيذ معايير توسيع نطاق المدن الصحية.

وأكد سعادة عبد العزيز المهيري، رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، حرص اللجنة على تطبيق معايير الانضمام لمنظمة الصحة العالمية، وفق أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن تنظيم الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج اللجنة التي تستهدف رفد أعضاء فريق العمل بالمعلومات، والمهارات اللازمة لإيفاء بمتطلبات الانضمام بالوقت المحدد.

وناقش الاجتماع الأهداف ومعايير الانضمام، وتحديثها وأبرز المبادرات، وقصص النجاح بالشارقة والخطط المستقبلية.

وأقر الاجتماع تشكيل اللجنة التنسيقية للبرنامج، وفرق عمل لكل معيار من المعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، لمتابعة تنفيذ معايير برنامج المدن الصحية.

وتتضمن متطلبات الانضمام لمنظمة الصحة العالمية، ثمانية معايير رئيسة وهي: تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، ومعيار التعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، ومعيار مركز المعلومات المجتمعي، ومعيار المياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء وتلوث الهواء، ومعيار التنمية الصحية، ومعيار الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، ومعيار التعليم ومحو الأمية، ومعيار تنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات.

وحضر الاجتماع كل من: الشيخة نجلاء علي المعلا مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، وحصة الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية، والعميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتورة أميرة الخاجة مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما حضر الاجتماع حصة الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهنادي اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعبد الله المحرزي مدير إدارة الابتكار والتطوير في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية.