"أطفال الشارقة" تطلق المسابقة الرمضانية "كن مثلي وأفضل"

الشارقة 24:





أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الإثنين، النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية " كن مثلي وأفضل"، والتي تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين والمقيمين وذلك عبر الموقع الإلكتروني Shjch.seppo.io.

وتتضمن المسابقة 3 مجالات الأول تصوير مقطع فيديو والثاني التقاط صورة فوتوغرافية، والثالث أعلى نقاط، عن واحد من سلوكيات المحور الأسبوعي المخصص للمسابقة.

كما يمكن للمشاركين الاطلاع على الأحكام والشروط العامة للمسابقة والمحاور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأطفال الشارقة [email protected]

وتم تحديد آخر موعد لاستلام المشاركات في المسابقة صباح كل يوم سبت خلال أيام الشهر الفضيل، وسيتم إعلان النتائج يوم الأحد من كل أسبوع، كما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين في المسابقة.

وأشارت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة إلى أن النسخة الرابعة من المسابقة تهدف إلى تنمية شخصية الطفل ومشاركته لنمط حياته مع الآخرين في شهر رمضان الفضيل، كما تُسلط الضوء على 5 محاور سلوكية هادفة، وهي الصحة، حفظ النعمة، المحافظة على البيئة، التعليم، وصلة الرحم.