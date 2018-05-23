"الشارقة للعمل التطوعي" تطلق مبادراتها الرمضانية

الشارقة 24:





بحلول شهر رمضان المبارك؛ أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي مبادراتها وفعالياتها الرمضانية، والتي سيتم تنفيذها خلال الشهر الفضيل، وبمشاركة ودعم عدد من أفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك حرصاً من "الجائزة" على تفعيل نشاطاتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

ونظمت الجائزة مجالس رمضانية للرجال وأخرى للسيدات، حيث استضافت المشاركين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي وكذلك استضافت مختلف الناشطين والخبراء في مجال العمل التطوعي، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والبرامج ورؤساء الفرق التطوعية، إذ تعد المجالس الرمضانية إحدى أهم مميزات شهر رمضان المبارك لتأثيرها الإيجابي على المجتمع وأفراده، حيث تعد منصة لطرح الموضوعات والقضايا التي تهم الشباب والمجتمع لتعزيز التواصل الاجتماعي والتقارب بين فئات المجتمع والتركيز على ترسيخ القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات.

وكذلك تشمل مبادرات "الجائزة" الرمضانية؛ طرح مسابقات تتناسب مع الشهر الفضيل؛ باسم (مسابقات جائزة الشارقة للعمل التطوعي الرمضانية) عبر حساب الجائزة على منصة الإنستغرام، وكذلك إطلاق البطاقات والرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر الثقافة العامة والمعلومات الدينية التي تتناسب مع أجواء هذا الشهر؛ بين أفراد المجتمع.

وقال سعادة جاسم الحمادي أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ يتم خلال المجالس الرمضانية، مناقشة مختلف القضايا التي تتناسب مع الشهر الفضيل وطرح الأفكار والمستجدات في مجال العمل التطوعي، بهدف الاستفادة من الخبرات والأفكار التي يطرحها المشاركون، وكذلك خلق أجواء مفعمة بالجوانب التوعوية والروحانية فضلاً عن تحفيز أفراد المجتمع على العمل والتفاعل مع مختلف الفعاليات التطوعية، وكذلك المشاركة فيها.

وأشار جاسم الحمادي؛ إلى أن الجائزة تترجم من خلال هذه المبادرات؛ الالتزام التام بقيم المسؤولية المجتمعية عبر تنفيذ وتطبيق البرامج الموجهة للمجتمع، لتأكيد القيم البناءة في ترسيخ النهج التطوعي والخيري والتوعوي، ولا سيما نحن في عام "زايد" طيب الله ثراه.

وثمّن أمين عام الجائزة؛ جهود الشركاء من المؤسسات والمتعاونين من أفراد المجتمع على توفير الدعم اللازم لإنجاح المبادرات.