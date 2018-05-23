"تطوير" تستعد للإعلان عن أجندة برنامجها الإرشادي الجديد "قدراتي"

الشارقة 24:





ضمن جهودها للارتقاء بالأفراد وتعزيز مهاراتهم، تنظم "مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سحوراً في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في 28 من مايو الجاري، تعلن خلاله عن الأجندة التي يتضمنها برنامجها الإرشادي الجديد "قدراتي".

وسيتم خلال السحور استعراض أهم ما تشتمل عليه أجندة البرنامج وأهدافه والنتائج المتوقعة، بالإضافة إلى تحليل الشخصيات الذي يتم عبره تحديد نقاط القوة والضعف، ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم وبقدراتهم، عبر توجيههم بصورة إيجابية، لمساعدتهم على إكمال رحلتهم كقادة مستقبليين، وتحفيزهم على إيجاد أفكارٍ لمشاريعهم وتحقيق رؤاهم القيادية.

ويتضمن البرنامج 3 مراحل تقام خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 4 أكتوبر المقبل، تتمحور المرحلة الأولى التي تبدأ في 24 وتستمر حتى 28 يونيو 2018 حول تحديد الأهداف، فيما تتناول الثانية والتي تبدأ في 5 أغسطس المقبل وتستمر حتى 9 منه، آليات التوجيه والإرشاد، في حين تركز الثالثة التي تنطلق في 30 سبتمبر وتستمر حتى 4 أكتوبر 2018 ، على النتائج والتدريب على التطوير.

وتسعى المؤسسة من خلال هذا البرنامج التدريبي المبتكر إلى تعزيز قدرات المشاركين، من خلال إطلاق العنان لإمكاناتهم، واكتشاف مواهبهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في وضع الخطط المستقبلية التي تسهم في توجيه مساراتهم القيادية.

يُذكر أن "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير" تأسست في العام 2005، تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حيث تضم أكثر من 800 عضو من الشباب الذين يسهمون بتحقيق أهدافها من خلال أفكارهم، ورؤاهم، ومقترحاتهم، فضلاً عن أنشطتهم، ومبادراتهم، وعملهم التطوعي. وتمكن البرنامج حتى اليوم من تخريج 380 شاباً قيادياً من المواطنين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، مقدماً لهم كل إمكانيات وفرص التطور المهني، لتمكينهم من قيادة مستقبل الأجيال القادمة.