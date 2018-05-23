"كهرباء الشارقة" تبحث التعاون مع جامعة دلفت الهولندية

الشارقة 24:

بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع وفد من جامعة دلفت للتكنولوجيا الهولندية، برئاسة الأستاذ الدكتور مارتن جونج، فرص التعاون المشترك في الدراسات والأبحاث في قطاعات الطاقة والحفاظ على البيئة، إضافة إلى بحث مسألة التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والخطط والمشاريع التي طرحتها الهيئة للمستقبل، وتدريب الكوادر البشرية، وذلك خلال زيارة وفد من الجامعة الهولندية للمقر الرئيسي للهيئة بهدف تفعيل التعاون.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة تعمل على تعزيز مستقبل مشرق يعتمد على الاستدامة، وقد وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية والمحلية لتطبيق أحدث التكنولوجيا في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأشار الليم خلال اللقاء إلى أن الهيئة تطمح إلى أن يكون لها دور ريادي على مستوى المنطقة والعالم في مجال الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالتعاون مع أفضل الجامعات والمؤسسات البحثية، مؤكداً أهمية التعاون في هذا المجال مع جامعة دلفت التي تعتبر إحدى أفضل الجامعات البحثية وخاصةً في تطوير استراتيجية شاملة للطاقة، وإيجاد أفضل الحلول والتقنيات وفق أعلى المعايير العالمية لضمان الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع مستوى الاستدامة البيئية في مجالات الطاقة والمياه.

وأوضح الليم أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تبنت سياسة الاعتماد على البحث العلمي والتطوير كإحدى أولوياتها الاستراتيجية في الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار، وقعت الهيئة عدد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية لتعزيز العمل المشترك والمساهمة في تنمية المجتمع وتأسيس شراكة استراتيجية تساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى الهيئة بجهود حثيثة إلى تفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية والعالمية للاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في تطوير مجالات عملها.

وأضاف أن المبادرات التي تخدم مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي تشكل خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تطمح لها الهيئة وإمارة الشارقة، ويتطلب الأمر تكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة للعمل على دعم وترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور مارتن جونج حرص جامعة دلفت للتكنولوجيا الهولندية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع الهيئة وذلك من خلال الجهود البحثية والأكاديمية، وتبادل الخبرات العلمية، وتطوير مهارات الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تطوير الأبحاث والابتكارات في مجالات الطاقة والاستدامة، وخدمة المجتمع بالدراسات العلمية والمعرفية التي تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.