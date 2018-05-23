"نادي الحمرية" يوزع وجبات الإفطار على الصائمين

الشارقة 24:





وزعت فرق عمل نادي الحمرية الرياضي الثقافي من الإدارة واللاعبين وجبات الإفطار على الصائمين، ضمن برامج وفعاليات "رمضان الخير 2018" التي ينظمها النادي بالتعاون مع مركز شرطة الحمرية، في إطار نشاطهم التطوعي خلال شهر رمضان الكريم.

وبادر المتطوعين من اللاعبين وإدارة النادي والعاملين في النادي بتوزيع 150 وجبة على الصائمين ضمن مبادرة النادي الرمضانية "إفطار صائم"، والتي استهدفت بث العديد من القيم النيرة في شهر الخير والبركات تجسيداً لدور النادي المجتمعي والإنساني تجاه المجتمع المحلي.

ومن جهته عبر سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب البحرية، عن سعادته بالمشاركة في حملة توزيع الوجبات، مؤكداً على أن المبادرة تعبر عن الروح الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات والمتمسك دوماً بنهج العطاء والخير والتطوع، وتجسد في مضامينها القيم الاجتماعية والخيرية التي غرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".