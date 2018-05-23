مدينة الشارقة للإعلام "شمس" تدعم "حملة بناء مسجد" بـ 100 ألف درهم

الشارقة 24:





تشارك مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، في المرحلة الثانية من "حملة بناء مسجد" التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام، عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي تبثه إذاعة الشارقة وقناة الشارقة، وتستهدف الحملة بناء 14 مسجداً وجامعاً في عدد من مناطق إمارة الشارقة، حيث تبرعت (شمس) بـ 100 ألف درهم، كما دعت موظفيها للمشاركة في الحملة بالتبرع عن طريق إرسال رسائل نصية للجهة المختصة.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "نحرص على أن يكون لمدينة الشارقة للإعلام لمسات حقيقية في مختلف المناسبات الوطنية والعامة والأحداث المهمة، والتفاعل والتواصل مع الحملات التي تطلقها المؤسسات والجهات والدوائر الحكومية والخاصة، ودعم المبادرات التي تلبي احتياجات فئات واسعة من أفراد المجتمع، ومنها "حملة بناء مسجد" في مرحلتها الثانية التي تتزامن مع حلول الشهر الكريم".

ولفت المدفع إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دشن "حملة بناء مسجد"، في مرحلتها الثانية، بتبرعه بمبلغ مليونين و714 ألف درهم، في خطوة اعتدنا عليها من سموه، فهو الداعم الكبير لكل ما يمكن له أن يحقق نقلات نوعية في مختلف المجالات، وتشكل هذه الخطوة حافزاً كبيراً لنا جميعاً للمشاركة فيها والتفاعل معها، لبناء مزيد من المساجد في مختلف مناطق إمارة الشارقة التي تشهد نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً مستمراً.

وتهدف "حملة بناء مسجد" إلى بناء 14 مسجداً في مختلف مناطق إمارة الشارقة، تتضمن سبعة مساجد فروض، وسبعة جوامع، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 48.5 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 260 و1300 مصلٍ لكل مسجد أو جامع، وبعددٍ إجمالي يصل إلى نحو 9000 مصلٍ.