مجلس ضاحية الخالدية يطلق مشروع إفطار الصائمين

الشارقة 24:

أطلق مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة مبادرته الرمضانية التطوعية "مشروع إفطار الصائمين" خلال شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية: "إن هذه المبادرة تأتي في إطار استمرار جهود مجلس ضاحية الخالدية في العمل الخيري من خلال تنظيم عدة مشاريع خلال شهر رمضان الفضيل، بعد أن بدأت بحملة "منكم وإليكم" ووصولاً إلى مبادرة مشروع إفطار الصائمين".

وأضاف أن مجلس ضاحية الخالدية هدف من مبادرة إفطار الصائمين إلى توزيع وجبات على مجموعة من الصائمين أمام مقر المجلس من العابرين في الطريق.

وأشار المري إلى أن هذه الفعالية تأتي كبادرة تطوعية مستهدفين منها تحقيق الاهتمام والتكافل الاجتماعي بمشاركة المجتمع نفحات هذا الشهر المبارك.