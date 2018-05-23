بلدية الشارقة تبحث مجالات التعاون مع البحرين

الشارقة 24- بنا:





التقى وفد من بلدية مدينة الشارقة خلال زيارته إلى المنامة، يوم الثلاثاء، مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين المهندس عصام بن عبد الله خلف.

ورحب الوزير البحريني، بوفد بلدية مدينة الشارقة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما بحث مجالات التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتفقد الوفد، خلال الزيارة، محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، واطلع على نظام هايبكس للمعالجة وبعمليات التشغيل والصيانة، وأبدى إعجابه بمستوى النظافة العامة داخل المحطة، وأعمال التشجير والزراعة المنتشرة داخل المحطة.

وأكد وفد بلدية الشارقة، أن البلدية ترغب في إنشاء مركز للمعالجة باستخدام تقنية هايبكس، بعد أن اطلعت على نجاح التجربة في المملكة، حيث كانت زيارة الوفد لمحطة توبلي للاطلاع على نظام المعالجة المعمول به في المحطة، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم.

واستمع الوفد إلى شرح حول كافة مراحل المعالجة، باستخدام نظام المعالجة هايبكس، وعلى إيجابيات هذا النظام، كما تطرق الحديث إلى التحديات التي تواجهها أجهزة الصرف الصحي نتيجة التوسع في مشاريع الإعمار القائم، وكيف تعمل الوزارة للتغلب عليها، وتمت مناقشة تبادل الخبرات مع الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص، في المجالات المرتبطة بالتعمير والإنشاءات.

وفي الختام، أشاد وفد بلدية الشارقة، بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع البلدية، منوهاً بجهود تعزيز أواصر التعاون في مجال البنية التحتية، متمنياً استمرار التعاون بين الجانبين، بما يخدم نهج التطور والازدهار.