حملات إفطار الصائمين.. تُجسد قيم التكافل وتحد من الحوادث المرورية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "الشارقة رمضان 2 - الشرقية"، تتواصل جولات "الشارقة 24" لرصد مظاهر الشهر الكريم في مدينة كلباء.

أنشطة خيرية وتطوعية عدة، تشهدها المدينة طوال أيام الشهر المبارك، غايتها توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مناطق متفرقة من المدينة.

"جمعية الشارقة الخيرية" تكثف جهودها في هذا السياق، عبر عشرات خيام الإفطار التي تنتشر في أرجاء المدينة، لتقديم يد العون للصائمين من المتعففين، ما ينشر ويرسخ قيم التكافل التي حث عليها ديننا الحنيف.

وتنشط خلال هذا العام، كعادتها حملة "رمضان أمان" لتوزيع وجبات الإفطار على الطرقات، وحسب الرائد محمد خلفان الكندي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة كلباء الشامل، فإن هذه الحملات من شأنها الحد من الحوادث المرورية، خاصة أنها تباشر أعمالها قبل أذان المغرب بدقائق معدودة، وهو الوقت الذي يتسارع فيه مرتادو المركبات من أجل اللحاق بالإفطار.

ويشير الكندي إلى تنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، وغيرها من جهات تطوعية في هذا الإطار، لافتاً إلى تحديد ثلاث نقاط مرورية في كلباء لتوزيع وجبات الإفطار، فضلاً عن نقطة رئيسة في مركز خطم ملاحة الحدودي.