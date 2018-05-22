"الشارقة للرعاية الصحية" تمنح ترخيص أول مستشفى لـ "الأهلية الطبية"

الشارقة 24:

أعلنت "مدينة الشارقة للرعاية الصحية"، يوم الثلاثاء، منح "مجموعة الأهلية الطبية" الترخيص اللازم، لإنشاء مستشفى يضم 120 سريراً، بتكلفة 100 مليون دولار أميركي، ويشغل هذا المستشفى متعدد الاختصاصات، مساحة 50 ألف متر مربع من جهة منطقة الرحمانية.

وكانت "مجموعة الأهلية" قد وقعت العام الماضي، مذكرة تفاهم مع "مدينة الشارقة للرعاية الصحية"، لتكون أول مؤسسة صحية تباشر عملياتها في المدينة.

علاوةً على ذلك، وبناءً على خطط النمو الطموحة واهتمام المستثمرين العالميين، ستتم مضاعفة المساحة المقررة لـ "مدينة الشارقة للرعاية الصحية" من 2.4 إلى 4.8 مليون متر مربع، لاستيعاب العديد من المستشفيات العالمية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وأعرب سعادة عبد الله علي المحيان رئيس "هيئة الشارقة الصحية"، و"مدينة الشارقة للرعاية الصحية"، في إحاطة إعلامية، عن سعادته باستضافة "مجموعة الأهلية الطبية"، كعلامة تجارية نشأت من دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلان عن مضاعفة مساحة مدينة الشارقة للرعاية الصحية، لضمان تقديم أفضل العلاجات الطبية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، لتوفير حلول الرعاية الصحية الفورية والموثوقة لجميع قاطني الإمارة والدولة عموماً.

بدوره، قال الدكتور في. إس. جوبال العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات الأهلية: "نسعى إلى تلبية متطلبات الرعاية الصحية في الشارقة، بأفضل الممارسات السائدة في القطاع، واقتناء أحدث وسائل التكنولوجيا، وتوظيف أفضل خبراء الرعاية الصحية حول العالم، ونعتزم بدء عمليات الإنشاء بحلول نهاية العام"، وأضاف سيتم إنشاء منطقة حديثة للخدمات اللوجستية الطبية في "مدينة الشارقة للرعاية الصحية".