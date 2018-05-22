مجلس الحمرية الرمضاني يؤكد أهمية صلة الرحم

الشارقة 24:

ناقش المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية، في أولى جلساته، فضل صلة الرحم وأهمية التواصل الاجتماعي.

حضر الجلسة، مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمنطقة، وأعيان الحمرية، ومسؤولي الجهات الحكومية، وأهالي المنطقة.

وفي بداية الجلسة، هنأ مبارك راشد الشامسي أهالي الحمرية على تواصل تنظيم المجلس الرمضاني للمنطقة، للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أهميته في القيام بدور اجتماعي وثقافي والتعريف بعادات الماضي في الشهر الفضيل.

وأكدت الجلسة، أهمية صلة الرحم، وتنقية النفس من الضغائن والأحقاد، والتواصل الاجتماعي، حيث أشار المتحدثون إلى أن الشهر الكريم يعد فرصة حقيقية لكل فرد، في أن يصل رحمه، بعد أن تقطعت بفعل تباعد المسافات وتسارع وتيرة الحياة.

وأشار المتحدثون، إلى أن صلة الرحم تعد من أهم وسائل تحقيق الطاعة في شهر رمضان المبارك، الذي يتضاعف فيه الأجر.