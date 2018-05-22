شرطة الشارقة تناقش تحقيق استشراف المستقبل

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الأول للفريق الإشرافي لدراسة وتنفيذ المشاريع المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي عقد الثلاثاء، في مقر القيادة، وذلك بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، والعقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، والعقيد علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمدراء ورؤساء الأقسام.

حيث تم الاطلاع على المشاريع المستقبلية للقيادة خلال الأعوام القادمة وصولاً لمئوية القيادة عام 2067م، ومناقشة الفرص والتحديات المستقبلية لتحويل هذه المشاريع لأرض الواقع.

وتتمحور المشاريع المستقبلية حول 4 مجالات رئيسية وهي: مجال الترخيص والمرور والدوريات، مجال الخدمات الإلكترونية، المجال الجنائي، مجال الكوارث والأزمات.

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب القائد العام بضرورة استثمار الطاقات الشبابية من القيادة العامة، وطلبة أكاديمية العلوم الشرطية بالمشاركة في وضع الخطط وتنفيذ المشاريع المستقبلية، مشيراً إلى أن المسؤولية سوف تتحول لهذه الفئات الشبابية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع خلال السنوات القادمة.