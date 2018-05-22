عقابية الشارقة تطلق حملة بعنوان "زايد الخير"

الشارقة 24:

أطلقت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الإثنين، الحملة الإرشادية الرمضانية تحت شعار "زايد الخير.. عطاء متواصل"، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الإسلامي بجمعية دار البر بدبي، اقتداءً بالدور الريادي والخيري للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نشر الخير والمحبة بين كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك تعزيزاً لمنهجية التواصل المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الشراكة الإيجابية والمثمرة مع الجهات المختصة الداعمة لبرامج تأهيل النزلاء، بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة.

تم خلال الحملة زيارة الحبس الاحتياطي والتوقيف بمراكز الشرطة الشاملة بالقيادة والالتقاء بالنزلاء من مختلف الجنسيات، بعقد جلسات رمضانية دينية تعريفية عن مبادئ الدين الإسلامي وسماحته وعن الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم" نبي الإنسانية والرحمة، بالإضافة إلى توزيع الكتب والمطويات بلغات مختلفة تتحدث عن القرآن الكريم كتاب الله المنزل، وإعجاز آياته وأحكامه.

وأسفرت تلك الجلسات الرمضانية عن اعتناق مجموعة من النزلاء للدين الإسلامي، تأكيداً لرسالـة الإسلام السمحة التي تدعو للمحبة والتسامح والتعايش بين الديانات، والحفاظ على الأسرة والعلاقات الاجتماعية التي تربط المجتمع واحترام الأديان والتعايش.