العميد المري يفتتح منافسات الرماية بالمسدس

الشارقة 24:

أطلق العميد خليفه المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، طلقة البداية إيذاناً بانطلاق مسابقة الرماية بالمسدس، التي تقام منافساتها بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ضمن فعاليات البطولة الرمضانية السنوية التي اعتادت شرطة الشارقة على إقامتها خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك من كل عام، والتي تشتمل الرماية بالمسدس لإسقاط الصحون ورماية الأهداف بالمسدس، بحضور المقدم عبد الله الدح رئيس قسم النقل والمشاغل، والمقدم أحمد العويس مدير إدارة التدريب بالأكاديمية، والرائد عبيد العسم مدير معهد التدريب بالأكاديمية والمشرف على المسابقة.

حصل في منافسة اليوم الأول في مسابقة إسقاط الصحون بالمسدس من خلالها المساعد علي النقبي من مرتب الأكاديمية علي المركز الأول، والرقيب أول أحمد الجسمي من إدارة المهام الخاصة على المركز الثاني، فيما حصل المساعد أول يوسف شاهين علي المركز الثالث.

وتتواصل المنافسات لمدة 4 أيام، حيث سيشهد اليوم الختامي مشاركة الشرطة النسائية في ذات المسابقة.