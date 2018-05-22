سلطان بن هده السويدي: قرار "تأشيرات المستثمرين" يعزز التنافسية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بقرار مجلس الوزراء الإماراتي منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، مؤكداً على أهمية إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب بكافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتعزيز النشاط بمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأضاف سعادته إن هذا القرار يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الوافدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية منها تحسن الطلب بالقطاع العقاري، وإن تطوير البيئة التشريعية والقانونية بالإمارات يرفع مؤشر الثقة في الاستثمار بالدولة، ويسهم في جذب المزيد من المستثمرين بالقطاع، وتوجه بشكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اتخاذ العديد من القرارات التي تدعم وتشجع مجتمع الأعمال، وتعزز من بيئة الاستثمار في الدولة، وقال إن مثل هذه القرارات تؤكد مكانة الإمارات الرائدة في احتضان المواهب المتميزة والاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أهمية القرارات في خلق فرص متعددة للتوسع الاستثماري تزيد من آفاق النمو والتطور في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية.