نجلاء المدفع مديراً تنفيذياً لـ "شراع"

الشارقة 24:

في إطار اهتمامها بكفاءاتها وحرصها المستمر على الارتقاء بها، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عن ترقية نجلاء المدفع، لمنصب المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، التابع للهيئة.

وتأتي ترقية المدفع في ظل تميزها في إدارة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" منذ تأسيسه في يناير 2016، ونجاحها في إبراز دوره الداعم لرواد الأعمال ومشاريعهم الإبداعية، حتى أصبح يتمتع بسمعة طيبة في هذا المجال محلياً على الرغم من حداثة تجربته، مرتكزة في ذلك على ما توفره دولة الإمارات، وإمارة الشارقة تحديداً، من تشجيع كبير للمرأة الإماراتية على تولي المهام القيادية في مختلف المجالات.

وشغلت المدفع العديد من المناصب القيادية الكبيرة التي أثبتت كفاءتها فيها، وتتمثل بعضويتها في مجلس إدارة "البنك العربي المتحد"، كما أنها مدير مؤسسة "خيرات"، وعضو ونائب رئيس في مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة، وعضو مؤسس في مؤسسة "مدراء الشركات النساء" في دول مجلس التعاون الخليجي، وعضو زميل في معهد آسبن، وعضو سابق في مجلس سيدات أعمال الشارقة، كما شغلت سابقاً مناصب قيادية في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، و"مكنزي آند كومباني" في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وتحمل نجلاء المدفع شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من "جامعة ستانفورد" في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في علوم الكمبيوتر من "جامعة باث" في المملكة المتحدة.