خولة الملا تؤكد التزام "المجلس الاستشاري" بدعم مسيرة النهضة الشاملة

الشارقة 24:

أكدت خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية مواصلة اضطلاع المجلس بدوره الوطني الداعم والمعزز لمسيرة النهضة الشاملة، التي خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليكون المجلس وفق اختصاصاته حاضراً مع كافة قضايا العمل الوطني ملتزماً بما رسمته له التوجيهات السامية من مبادئ.

وأشارت الملا إلى أن أعضاء وعضوات المجلس ومع انتهاء الدورة الحالية سعوا إلى أن تكون المناقشات غنية بقضايا الوطن التي أخضعوها للنقاش الواسع خلال جلسات المجلس العامة، والتي بلغت حتى الآن 17 جلسة بخلاف الزيارات والاجتماعات التي قاموا بها من خلال لجانهم الدائمة والمؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرابع، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، في مقر المجلس بمدينة الشارقة.

حضر الاجتماع حمد سالم بن حمود اجتبي نائب رئيس المجلس، وعبد الله إبراهيم دعيفس رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وعائشة رضا البيرق رئيسة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية، وعبد الله مطر خليفه الكتبي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشئون الأمن والمرافق العامة، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، وفاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بو خلف رئيس قسم شؤون اللجان.