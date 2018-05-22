"التنمية الأسرية" تختتم حملة "الأسرة كما أرادها زايد "

الشارقة 24:

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة حملتها الإعلامية التوعوية التي أطلقتها مطلع مايو الجاري تحت شعار" الأسرة كما أرادها زايد"، تزامناً مع مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، و يوم الأسرة العالمي .

وأعدت الحملة 37 مادة توعوية أسرية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما تم نشره في المحطات الإذاعية والاستضافات التي تمت عبر وسائل الإعلام مع القائمين على الحملة للإفصاح عن برامجها وأهدافها والمبادرات التي تقوم بها الإدارة.

وقالت مريم الشرف رئيس قسم الإعلام إن الحملة حققت خلال تواجدها الميداني للوصول إلى ما يقارب 600 شخص واستطاعت من خلالهم توصيل رسائلها التوعوية والتعريفية وتم في اللقاء توزيع ما يقارب 1800 كتيب توعوي و600 هدية تذكارية.

وركزت الحملة على البرامج التوعوية الأسرية سواء ميدانياّ أو في قوالب أعمال درامية وصور تحمل شعارات وعبارات تحتوي على نصح أسري تنشر عبر المواقع الرسمية للإدارة، كما تضمنت الحملة فعاليتين ميدانيتين الأولى بشارع واسط بمنطقة حلوان، تمهيداً للتعريف بالحملة والثانية بـ "صحارى سنتر" بمشاركة الجمهور.