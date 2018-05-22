سوق الجبيل يستقبل رمضان بباقة أنشطة وفعاليات مشوقة

الشارقة 24:

أعلنت إدارة سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تنظيمها طوال شهر رمضان المبارك، لمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي تعكس روحانية الشهر الكريم، وأصالة المجتمع الإماراتي، وتبرز عاداته وتقاليده.

ويستضيف السوق خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بدءاً من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مجموعة من العروض الحية وخفة اليد، والأنشطة المسلية، إلى جانب عدد من الفنانين المحترفين في صنع البالونات، والرسم على الوجوه، والحناء، وكذلك الخط العربي.

وفي هذا السياق، قال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "احتفالنا بشهر رمضان المبارك، هذا العام، له طابع مختلف، كونه يأتي بالتزامن مع فعاليات "عام زايد"، الذي نحتفي فيه بإنجازات المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كافة المجالات، وخلال الشهر الفضيل، نحتفي في سوق الجبيل بالخير والعطاء، وهما رمزان تميز بهما والدنا الشيخ زايد، رحمه الله، ولذلك قمنا بإعداد برنامج متكامل، يعكس ما يتميز به شهر رمضان من خير وبركة، وروحانية وطقوس خاصة".

وأضاف: "خلال الشهر الفضيل، عادة ترتفع نسبه الإقبال على السوق بشكل ملحوظ، حيث يسعى رواده للتزود بكافة احتياجاتهم من الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك الطازجة، ونحن على ثقة بأن هذا العام سيشهد ارتفاعاً أكبر في نسبة العائلات الزائرة للسوق، بسبب كم الفعاليات التي يقدمها السوق لهم، والتي يمكنها أن ترسم السعادة والفرح على وجوههم، إلى جانب إتاحتها الفرصة أمام الجميع للتواصل مع بعضهم البعض، والتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالشهر الكريم سواء في المجتمع الإماراتي أو الثقافات الأخرى".

برنامج سوق الجبيل الترفيهي، سيتضمن مجموعة متنوعة من الورش التعليمية والثقافية للأطفال، وأخرى تقدم لهم فرصة تعلم الرسم على الخزف، وكذلك التعرف على بعض الحرف اليدوية، كما تشمل أيضاً إقامة "المجلس" والذي يشهد تقديم فقرات خاصة تعرف زوار السوق على التاريخ العربي والإماراتي، من خلال سرد القصص، فضلاً عن ذلك سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بما تقدمه لهم أكشاك الطعام الموزعة في أرجاء السوق.