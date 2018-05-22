"الشارقة للإعلام" تحتفي بروحانية الشهر الفضيل عبر شاشاتها

الشارقة 24:

رسائل دينية، وقيم إيجابية، تبثها مؤسسة الشارقة للإعلام، خلال سلسلة برامجية تطرحها في شهر رمضان المبارك، عبر إذاعاتها وتلفزيوناتها، التي تتضمن 28 برنامجاً دينياً، تعتمد على التواصل مع المستمعين والمشاهدين بشكل حي ومباشر، ويقدمها مجموعة من العلماء والمفتين والقراء.

وتقدم كل من إذاعة الشارقة، وإذاعة القران الكريم، وقناة الشارقة، وقناة الوسطى من الذيد، نخبة مميزة من البرامج الدينية التثقيفية التي تتعلق بتعريف أفراد المجتمع بالمفاهيم الإسلامية التي يحتاجها المسلم في أمور حياته اليومية، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وفي تقوية صلته مع الله عز وجل.

إذاعة الشارقة

تستضيف إذاعة الشارقة برنامج "الختمة الرمضانية" بعد صلاة العصر مباشرة من مسجد النور بالشارقة، ينقلها لنا الشيخ المقرئ شيرزاد عبد الرحمن بصحبة رواد المسجد، ويستمع خلالها لتلاوات المصلين ويصححها مباشرة في ورد يومي يكمل خلاله ختمه لكتاب الله عز وجل، يستهدف جميع الفئات العمرية من الصغار والكبار والرجال والنساء.

وتبث الإذاعة برنامج "شريعة النور" المتخصص في الإفتاء، حيث يستضيف مجموعة من العلماء والمفتين من دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وأساتذة من جامعة الشارقة ويقدمه الشيخ إسحاق عبد اللطيف

والشيخ يحيى علي، وبرنامج "الريح المرسلة"، وهو برنامج خيري ينظم بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية للعام الرابع على التوالي، حيث يسعى ليكون باباً من أبواب الخير، ويشكل همزة وصل بين المستمع والمشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية داخل الدولة وخارجها، ويكون التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة.

وتعرض إذاعة الشارقة برنامج "من وصايا الوحيين الشريفين"، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي ويشاركه سعود الحمادي، حيث تزخر نصوص الوحيين الشريفين بالوصايا العظيمة من الله سبحانه وتعالى، وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يتمحور برنامج "كنوز نبوية" حول السنن النبوية الغائبة عن المسلمين في مجالات العبادات والمعاملة والآداب وغيرها، ويدعو البرنامج إلى إحياء هذه السنن والتركيز عليها، ويأتي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور فيصل الهاشمي.

وتعاونت إذاعة الشارقة هذا العام ولأول مرة مع الشيخ عبد الرحمن صاهود الظفيري في إعداد وتقديم برنامج "أطايب الكلم" والذي يتناول مختارات من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لأخذ الفوائد والعبر منها، وعرضها بأسلوب عصري يستفيد منه المستمعين، وكما جهزت إذاعة الشارقة فواصل إيمانية تبث من بعد الأذانات لمدة 15 دقيقة تعرض أهمية الصلاة وفضلها وكيفية الخشوع، كما تعرض على مدار اليوم خلال الشهر الفضيل فواصل إذاعية لأهم الفتاوى الرمضانية.

كما تعرض الإذاعة البرنامج الثقافي القصير "هذا خلق الله"، الذي يمزج بين الدراما والثقافة والدين ويتناول مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، ليبرز عظمة الخالق فيما أبدع، فضلاً عن مواكبة أحدث اكتشافات العصر، ويأتي من إعداد منى صقر، وأداء شريف سباق، ومعتز صقر، وإخراج هيمن زكريا.

إذاعة القرآن الكريم من الشارقة

ومن جانبها، تبث إذاعة القرآن الكريم من الشارقة 100 صوت جديد لمشاهير قراء العالم الإسلامي خلال ختماتها القرآنية اليومية، وذلك بناء على استفتاء طرحته الإذاعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتلبية لرغبة المتابعين، حيث تم شراء المصاحف القرآنية المسجلة والتواصل مع القراء والشركات المنتجة للحصول على هذه الأصوات.

كما تبث الإذاعة تلاوات المتسابقين الفائزين في مسابقة "تلاوات المستمعين"، والتي أطلقتها خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 36، في جناح مؤسسة الشارقة للإعلام، حيث تمكن زوار المعرض من تسجيل تلاوتهم يومياً، واختارت الإذاعة من بينهم 30 فائزاً بأفضل تلاوة منحتهم الفرصة لتسجيل تلاواتهم في الاستوديو وبثها عبر الإذاعة خلال الشهر الفضيل.

وأعدّت إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، توليفة مبتكرة من أحدث الفواصل الإذاعية القصيرة، والتي تبث بشكل متواصل على مدار اليوم ما بين السور القرآنية، تشمل "قصص الآيات" الذي يروي القصص القرآنية بطرق شيقة ومحببة، و"معاني مفردات القرآن" الذي يشرح معاني الآيات التي يصعب فهمها، إضافة إلى برامج "أدعية جديدة"، و"القراءات القرآنية" الذي يقدم للمستمع قراءات في أبرز القصص القرآنية واختلاف أصولها، مع المقرئ الشيخ شيرزاد طاهر، الخبير في القراءات القرآنية.

وكما تشمل فواصل الإذاعة على "ثواب الأذكار"، الذي يعرض للمستمعين ذكر من الأذكار، ويوضّح ثواب قوله، و"روح الآيات"، الذي يصل المستمع بالقرآن الكريم من خلال تقديم آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية عن مواضيع معينة مثل مكانة الأم، والحب، والإيثار، والجنة، وغيرها، إضافة إلى "السور القرآنية"، الذي يناقش أسباب نزول السور والآيات القرآنية ويتناول أهم المواضيع والمعلومات في السورة.

ومن جانبه يستعرض برنامج "تأملات قرآنية" الإعجاز القرآني، ويقدم آيات تبين الإعجاز في العديد من جوانب الحياة مثل الكواكب والمجرات والنباتات والحيوانات، فيما يستعرض برنامج "من مساجد الشارقة" أصواتاً مميزة لأئمة مساجد الشارقة، من خلال نقل مباشر للصلوات الجهرية (الفجر والمغرب والعشاء)، للمستمعين.

كما يقوم برنامج "أدعية جديدة"، ببث 30 دعاء تم تنسيقها وتجميعها تحت عناوين متنوّعة، يقدمها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي والمذيع عادل بو حميد وبدر الدوسري، ويقدم برنامج " أذانات حصرية لإذاعة القرآن"، حوالي 15 أذان جديد لمشاهير القراء، الذين سجلوا الأذان خصيصاً للإذاعة.

كما تقدم الإذاعة فقرات متنوعة مثل "الوقت المتبقي على إقامة الصلاة"، وفواصل خاصة تبث يوم الجمعة عن فضل يوم الجمعة وآدابه والتنبيه بوقت الأذان لصلاة الجمعة، إلى جانب "عبارات قرآنية"، تحدث عن فضل وأثر القرآن في النفس.

قناة الشارقة

وتقدم قناة الشارقة برنامج "مسابقة الختمة الرمضانية"، التفاعلية من الأحد إلى الخميس، التي تسعى لإكمال ختمة لكتاب الله تعالى بمشاركة الجمهور عبر المكالمات الهاتفية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما تقدم "الشارقة" برنامج "فتاوى" الذي يتناول مواضيع مختلفة في الشريعة الإسلامية، وبرنامج "في رحاب سورة" الذي يعرض سوراً قرآنية ويبين ملامحها الرئيسية وترتيبها ويشرح تعابيرها ومعالم شخصيتها، وسبب نزول آياتها، إضافة إلى برنامج "مزامير"، ليسلط الضوء على أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي في العصر الحديث بسرد وثائقي.

ويستعرض برنامج "مآذن الشارقة" (الجزء الثاني) حلقات تحفيظ القرآن والمكتبات الملحقة بمختلف مساجد إمارة الشارقة، أما "ورقات" (الجزء الرابع) يتحدث عن السنن النبوية الغائبة عن المسلمين ويدعو إلى إحياء هذه السنن والتركيز عليها، فيما يقدم البرنامج الديني التاريخي "معالم نبوية" معلومات تاريخية بسرد وثائقي عن المسجد النبوي الشريف وعن المدينة المنورة وما بها من معالم أثرية وحضارية، والمواقع المرتبطة بسيرة النبي (عليه الصلاة والسلام)، إضافة إلى نقل مباشر لصلاة التراويح يومياً من مساجد إمارة الشارقة.

قناة الوسطى من الذيد

تعرض قناة الوسطى من الذيد برنامج " تأملات كونية"، الذي يتناول عبر حلقاته علاقة الدين بالعلم والحياة، ويناقش الموضوعات والقضايا الإسلامية والمجتمعية المختلفة التي يتعرض لها المجتمع الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك، كما يتطرق إلى الأسئلة التي تدور في ذهن المسلم، مثل كيف يكون الإنسان ذاكراً وشاكراً لله ومتفكراً في نعمه، وطرق التعبد والتأمل، والسبل التي تقرب المسلم من الله بشكل أكبر، وتضعه على طريق العبادة الصحيح.