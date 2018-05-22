"سجايا فتيات الشارقة" تنظم مجلس سجايا الرمضاني

الشارقة 24:

تستعد سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لتنظيم مجلس سجايا الرمضاني، الذي تقام فعالياته يومي 24 و31 من مايو الجاري، بهدف استثمار أوقات الفتيات خلال شهر رمضان المبارك، وتنمية مواهبهن، وترسيخ مجموعة من القيم الإيجابية في نفوسهن، بما يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

ودعت سجايا جميع الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى الانضمام إلى مجلس سجايا، للالتقاء مع فتيات من مختلف مناطق دولة الإمارات، وذلك في مقر سجايا بمنطقة القرائن من الساعة 8:30 مساءً حتى منتصف الليل، في اليومين المذكورين، للمشاركة في أنشطة وألعاب تفاعلية متنوعة، تجمع بين روح التحدي والتنافس.

وتتضمن فعاليات المجلس ألعاب تفاعلية تركز على تنمية مهارات التفكير والتواصل، بما يحفز الفتيات على استغلال أوقات فراغهن في شهر رمضان المبارك، ضمن بيئة محفزة وجاذبة لقدراتهن وطاقاتهن الشابة وإخراجها بما يعود بالنفع عليهن وعلى المجتمع.

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.