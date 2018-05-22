"كهرباء الشارقة" تستقبل وفداً من الدفاع المدني بعجمان

الشارقة 24:

استقبلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفداً من الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان برئاسة سعادة العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من أحدث الدراسات والأبحاث وجهود الهيئة واستراتيجيتها في برامج كفاءة الطاقة ومبادرات الترشيد وأهدافها ومبادئها وفق أفضل الطرق والممارسات المتعارف عليها عالمياً ومحلياً، كما تم استعراض عدداً من برامج الأمن والسلامة في استخدامات الطاقة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أهمية زيارة الوفد في تنسيق التعاون بين الجانبين في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات، مما يساهم في تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، وشدد على حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على مواصلة بناء أفضل العلاقات مع المؤسسات في الدولة.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم خلال لقائه مع الوفد عدد من المبادرات المبتكرة التي تطبقها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجالات عملها وتناول بالشرح جهود الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وسبل التعاون في هذا المجال.

وأكد الليم أن الهيئة أعدت خطة متكاملة لنشر ثقافة الترشيد تتضمن عدد من المحاور التثقيفية والفنية والقوانين والإجراءات المنظمة لاستخدام الأدوات المرشدة واتباع السلوكيات الصحيحة في البناء، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل باستمرار بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان ترشيد الاستهلاك في مرحلة تنفيذ المخططات وقبل البدء في البناء.

وأشار الليم إلى أن الهيئة باتت نموذجاً يحتذي به في الاهتمام بالتنمية المستدامة والتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة والمضي قدماً مع كافة شرائح المجتمع، لتحقيق أرقى نماذج الشراكة التكاملية لاستمرار مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل القيادة الحكمية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقدم راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد عرض عن إنجازات إدارة الترشيد وأهدافها الاستراتيجية والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرضت المهندسة عفراء العويس جهود الهيئة في مجال تقييم المباني والمواصفات الخاصة برفع كفاءتها في استخدامات الطاقة.

ومن جانبه أشاد العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان بالمبادرات المبتكرة التي تنتهجها هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتطوير مجالات عملها وكوادرها البشرية ووقع على وثيقة ساعة الترشيد واستعرض عدد من التجارب والخبرات.

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على أن يقوم فريق من إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة بزيارة لمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني وتقييم المبني وتبادل الخبرات في مجال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة.