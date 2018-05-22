إقبال كبير على فعاليات رمضان الشارقة 2018

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

تشهد فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2018، إقبالاً كبيراً من الجمهور والمتسوقين والسياح، وتتواصل هذه الفعاليات حتى 18 يونيو المقبل، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الـ 30 على التوالي، وتُقام فعالياته طوال أيام الشهر الفضيل في كافة مناطق ومدن الإمارة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتشارك مراكز التسوق والمحال التجارية، بعروض ترويجية وتنافسية وتخفيضات مغرية تصل إلى 75 %، وتشهد ليالي رمضان الشارقة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والاقتصادية والترفيهية الجاذبة، إضافة إلى سحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها 6 سيارات فاخرة خصصتها مراكز التسوق لزوارها كأحد عناصر الجذب للمهرجان، لتعزيز مكانته كأحد أبرز الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال شهر الشهر الكريم.

وتسهم هذه الفعاليات بتعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة في الشهر الفضيل، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتجارة التجزئة، وزيادة إشغال الفنادق وإنعاش قطاع الضيافة بما يدعم مجتمع الأعمال، وتنطلق في نهاية الشهر الجاري "معرض ليالي رمضان 2018"، الذي يُنظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة على مدار 17 يوماً، ابتداءً من 31 مايو الجاري ولغاية 16 يونيو 2018، ويوفر المعرض منصّة تسوق شاملة تحت سقف واحد لسكان الشارقة، وزوارها، ممن يتحضرون لاستقبال الشهر الفضيل، والاحتفال بعيد الفطر المبارك بالشكل الأمثل، إذ يحتضن المعرض مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق، إلى جانب العديد من الفعاليات التراثية التي تشجع العائلات المنتجة على دخول الأسواق وعرض منتجاتهم.