خالد الحمادي: الجمهور فاكهة بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

دعا خالد الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية أفراد الجمهور وكل من يحب الأجواء التنافسية الرياضية التواجد في الصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي، للمشاركة في هذا المهرجان والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، والالتقاء بنجوم كرة القدم، والمشاركة في السحوبات اليومية التي خصصتها اللجنة المنظمة.

وأضاف الحمادي خلال تصريح لـ "الشارقة 24"، أن الجمهور هو فاكهة بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، متمنياً المزيد من الحضور حتى نهاية البطولة في الأول من يونيو المقبل.