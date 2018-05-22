أحمد بو خاطر: الإنشاد يؤثر في حياتنا

الشارقة 24 - محمود سليم:

استعرض المنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، خلال الجلسة الثانية من المجلس الرمضاني بعنوان "الإنشاد.. تأثير وفن"، كيف بدأ المنشدين في فن النشيد، وكيف استطاعوا الوصول إلى العالمية بهذا الفن.

وأشار بو خاطر، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الجلسة تناولت أيضاً الحديث حول أصول النشيد وثوابته، وكيف أثر الإنشاد في المنشدين والمستمعين وخاصةً في دول الخليج، متمنياً استمرار مثل هذه المجالس في المستقبل.

واستضافت الجلسة التي يديرها سعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، كل من المنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد المصري محمود التهامي، والمنشد المغربي ياسين لشهب.