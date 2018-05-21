اللواء الشامسي يترأس وفد الداخلية المشارك بمعرض "سوفكس" بالأردن

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة وفد وزارة الداخلية المشارك بمعرض سوفكس 2018، بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يعنى بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية في دورته الثانية عشرة، والذي افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد جاءت مشاركة الوفد، في إطار تبادل الخبرات العلمية والمعرفية مع مختلف الجهات التي تهتم بتطوير الصناعات العسكرية، والاطلاع على أحدث التقنيات التي وصلت إليها التكنولوجيا من خلال منصات عرض للأجهزة، والمنتجات والمعدات العسكرية التي تستخدم في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

وكان الوفد قد استهل زيارته بمشاركة سفارة الدولة بالمملكة الهاشمية احتفالاتها بمناسبة توحيد قواتنا المسلحة، بحضور سفير الدولة، والملحق العسكري، وتم تبادل الدروع التذكارية من الجانبين بهذه المناسبة العظيمة.

وقبل انطلاق فعاليات المعرض، شارك الوفد برئاسة اللواء الشامسي في مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط، تحت عنوان "الحروب الهجينة في المنطقة الرمادية الدولية – البيئة العملياتية المتغيرة"، والذي تناول كيفية دحر الإرهاب في العديد من الدول والاستفادة من تجاربهم التراكمية في هذا المجال.

وقام الوفد بجولة في أرجاء المعرض، اطلع خلالها على أحدث التقنيات، التي تم تقديمها من جانب بيوت الخبرة، والاختصاص في المجالات الأمنية، والتي ساهم استخدامها في تعزيز الأمن والأمان في العديد من المواقع.

وقال اللواء الشامسي: "إن المعرض يعتبر تظاهرة كبيرة، حيث تم من خلاله عرض منتجات العديد من الدول العربية والعالمية، التي قدمت منتجاتها المتنوعة والمختلفة من الصناعات الخاصة بالمجالات العسكرية بشقيها العسكري والشرطي"، مؤكداً على أهمية المشاركة في معرض سوفكس، والتي تم من خلالها تبادل الخبرات مع مختلف الوفود المشاركة والاستفادة من تجاربها العملية في تعزيز الأمن والأمان.

وفي الختام قام الوفد بزيارة مراكز السيطرة والقيادة ومختبرات الأدلة الجرمية بالعاصمة عمان.