السركال: قرار تأشيرات المستثمرين خيار استراتيجي

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن قرار مجلس الوزراء منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات، يعتبر خياراً استراتيجياً متعدد المنافع والأهداف، من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز استدامة الاستثمارات في الدولة والمنطقة، واستقطاب استثمارات نوعية جديدة، ويرفع الجاذبية الاستثمارية للإمارات على خارطة الأعمال الدولية.

وأضاف السركال، أن إمارة الشارقة وضعت على مدار الأعوام الماضية آليات واضحة، ووفرت تسهيلات متنوعة لجذب المستثمرين، وطوعت مواردها وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي في خدمتهم، إضافة إلى جهودها الواضحة على صعيد تطوير الخدمات الاستثمارية والاقتصادية للشركات الوطنية والأجنبية في الإمارة، الأمر الذي يجعل من القرار فرصة أوسع لتعزيز هذه البيئة الاستثمارية.

وتابع: "يؤكد قرار مجلس الوزراء، أن الإمارات رائدة في دعم الإبداع والمبدعين، وجذب أفضل الكفاءات والعقول حول العالم، فهذا القرار، هو بادرة إماراتية لوقف هجرة العقول العربية، بل وإعادة رسم طريق هذه الهجرة عبر استقطاب الكفاءات والمؤهلات العربية والأجنبية إلى واحدة من أفضل الدول عربياً وعالمياً".