جمعة المشرخ: قرار تأشيرات المستثمرين يدعم الاستثمارات الأجنبية في الشارقة

الشارقة 24:

ثمن محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي "استثمر في الشارقة"، قرار مجلس الوزراء منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات.

وأكد أن القرار سيلعب دوراً كبيراً في جذب شريحة جديدة من الاستثمارات الأجنبية التي تديرها شركات عالمية كبرى في الشارقة.

وقال "قابلنا على مدار الأعوام الماضية العديد من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركات لهم في الشارقة، لكنهم يفضلون في الوقت نفسه الاحتفاظ بملكيتها بالكامل، وهو ما كانت توفره مناطقنا الحرة لهم، إلا أن ذلك لم يكن محفزاً كافياً لشريحة منهم، نظراً لأن طبيعة استثماراتهم تتطلب الوجود في مواقع حيوية بالقرب من المستهلكين أو المتعاملين، ومع صدور القرار الجديد، فإنه سيلعب دوراً كبيراً في جذب شريحة جديدة من الاستثمارات الأجنبية التي تديرها شركات عالمية كبرى في الإمارة".

وأضاف المشرخ: "تقوم رؤية إمارة الشارقة على تطوير قطاعات حيوية تعزز النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة منذ أعوام، لاسيما قطاعات السياحة والترفيه، والرعاية الصحية، والبيئة والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتعليم، والصناعات الخفيفة، والعقار، وفي الواقع تحمل هذه القطاعات فرصاً استثمارية كبيرة وواعدة، وتشهد معدلات نمو سنوية متزايدة، ما يجعلها مغرية للاستثمارات النوعية التي تبحث عن أفضل العائدات في ظل بيئة آمنة تستطيع الاستقرار والنمو فيها".

وتابع المشرخ: "سيمثل القرار الجديد أرضية صلبة نقف عليها لتحفيز المستثمرين، وتأمين التسهيلات كافة لتوسيع وتطوير استثماراتهم داخل الدولة، إلى جانب تشجيعهم على ضخ أموالهم في استثمارات مبتكرة، كما أنه يمنحنا الفرصة لإعادة دراسة قوانيننا المحلية وتطويرها بما يتناسب مع القانون الاتحادي الجديد، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه تخدم اقتصادنا المحلي وترتقي بمكانة الإمارة الاقتصادية نحو آفاق أرحب".