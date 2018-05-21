شرطة الشارقة تفتتح بطولة الدورة الرمضانية 2018

الشارقة 24:

افتتح العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الأحد، بطولة شرطة الشارقة الرمضانية بنادي الضباط، وهي البطولة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة كل عام وتشارك فيها كافة الإدارات التابعة لها، ومنطقة الشارقة الأمنية.

حضر حفل الافتتاح العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي سيف النداس مدير إدارة شرطة المناطق الخارجية، والعقيد سامي النقبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة الشارقة، وجمع كبير من أفراد الجمهور من مشجعي الألعاب الرياضية، المتمثلة في كرة القدم، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، شد الحبل، وبلاي استيشن.

وأكد العميد بن عامر حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقوية روابط الأخوة والتواصل بين العاملين على مرتبها ودعم وتعزيز روح المحبة والألفة والانسجام بين عناصر الأسرة الشرطية الواحدة من الضباط وصف الضباط والأفراد، وسعيها على إنجاح المباريات والمنافسات الرياضية الشريفة التي تقام في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وأوضح نائب قائد عام شرطة الشارقة أن تنظيم هذه الدورة أصبح برنامجاً ثابتاً يتم تنفيذه خلال شهر رمضان من كل عام، والتي تشهد نجاحاً متواصلاً في دعم الرياضات الشرطية والإبقاء على شعلة الحماس والتنافس الشريف بين إدارات ووحدات شرطة الشارقة مما يجعلها تتبارى في اختيار أفضل عناصرها الرياضية، وإعدادها وصقلها حتى تشارك بالدورة.

وفي نفس السياق، شهدت منافسات اليوم الأول للدورة في كرة القدم عن فوز مدرسة الشرطة على الدفاع المدني بـ 6 أهداف مقابل هدف، وفوز العمليات المركزية على الجنسية والإقامة بـ 3 أهداف مقابل صفر، كما تعادل فريق الموارد والخدمات المساندة على العمليات الشرطية بـ 3 أهداف لكل منهما، كما تعادل فريقي إدارة المنطقة الوسطى وإدارة المنطقة الشرقية بهدف لكل منهما.

أما في منافسات شد الحبل فقد أسفرت عن فوز فريق العمليات المركزية على المؤسسة العقابية بالانسحاب، كما فاز فريق العمليات الشرطية على الموارد والخدمات المساندة.