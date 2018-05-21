د. خالد المدفع: ستظل الإمارات بلداً جاذباً للاستثمار والعمل

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن القرارات الأخيرة للحكومة والمتعلقة بمنح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمتخصصين، تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل بلداً جاذباً للاستثمار والعمل والإقامة والسياحة، ووجهة مفضلة للمبدعين والموهوبين من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وأوطانهم وللإنسانية جمعاء.

وقال المدفع إن القيادة الرشيدة تحرص على استقطاب الكوادر والمستثمرين، في بلد التسامح الذي يعيش على أرضه ما يزيد على 200 جنسية، ففي كل يوم هناك إضافات نوعية، وقرارات، وتسهيلات، تخدم مختلف القطاعات والعاملين فيها، وتزيد في الوقت ذاته من القدرات التنافسية للإمارات، وتمنحها قدرة أكبر على التأثير الإيجابي في العالم، كما أراد لها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.