"موارد الشارقة" تنظم مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مقابلات وظيفية لعدد من الباحثين عن عمل، بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي، وبلدية منطقة البطائح.

واستهدفت المقابلات الوظيفية الباحثين عن عمل في هيئة مطار الشارقة الدولي من حملة المؤهلات الجامعية لشغل وظيفة ضابط الرعايات المؤسسية، فيما استهدفت مقابلات بلدية منطقة البطائح الباحثين من حملة مؤهل الثانوية العامة لشغل وظيفة موظف خدمات.

ويستند ترشيح الباحثين عن عمل للمقابلات الوظيفية للوظائف الشاغرة بناء على خطط وبرامج وآليات حديثة في عملية الاختيار، وفقاً للمؤهلات العلمية بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل واكتمالها، وضمان خلق مزيد من التعاون لدى الباحثين لحصولهم على وظائف تناسب مؤهلاتهم، بالإضافة إلى اجتياز مرحلة التأهيل وإثبات الكفاءة في العمل في فترة التدريب، ويتم تطبيق الأساليب العلمية في إجراء المقابلات الشخصية وتقييم الخبرات والمؤهلات وفقاً لمتطلبات الوظيفة.