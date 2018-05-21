"أفنيو 1020" يعلن عن فتح باب التسجيل لدورة رمضان

الشارقة 24:

أعلن مركز "أفنيو 1020"، منصة الأعمال المتكاملة للمشاريع الناشئة، عن إطلاق المفهوم الجديد لأعماله، والذي يهدف من خلاله إلى دعم المشاريع الوطنية الناشئة، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة والدولة والمنطقة العربية، للنهوض بأعمالهم وتنمية مشاريعهم من خلال تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار بمجال ريادة الأعمال.

ويهدف "مركز أفنيو 1020" بحلته الجديدة التي تجسد في مفهومها المتجر متعددة الأقسام، إلى تقديم حلول تجارية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تتضمن خدمات العرض والتسويق والمبيعات والاستشارات والفعاليات التوعوية، كما يسلط المركز الضوء من خلال فعالياته المختلفة، على تجارب الأعمال والعلامات التجارية والمشاريع المحلية والعربية المبتكرة والناجحة، التي تسهم في دعم القطاع الاقتصادي لإمارة الشارقة على وجه الخصوص والدولة بشكل عام، وتحفز مفاهيم الإبداع والابتكار في مجتمع الأعمال.

وفِي ذات الإطار أعلن المركز كذلك، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الاولى لعام 2018، والتي ستنطلق بداية شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى أكتوبر من العام الجاري، حيث يُستقبل المركز مشاركات كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من داخل وخارج الدولة ومن جميع الجنسيات، وذلك في مجالات تصميم الأزياء والعباءات وصناعة العطور ومستحضرات التجميل إلى جانب الإكسسوارات المنزلية والمنتجات الغذائية، ويمكن التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني: 1020avenue.com

وحول الموضوع قالت مريم الشامسي، مؤسسة ورئيسة "مركز أفنيو 1020"، إن المفهوم الجديد للمركز جاء ليواكب تطلعات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ولترسيخ مفاهيم الابتكار بمجال ريادة الأعمال، من خلال توفير منصة مبتكرة تجمع كافة خدمات وتسهيلات المبيعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال تحت سقف واحد.

وأضافت: "منذ انطلاقته الأولى حظي المركز بدعم وتشجيع كبير من قبل مختلف الجهات بإمارة الشارقة، وتحديداً غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومركز "شراع، الأمر الذي حفزنا للعمل بشكل أكبر على تطوير مشروع المركز ليقدم خدمات أكثر شمولية توفر الوقت والأيدي العاملة على رواد الأعمال، من خلال اعتماد مفهوم المتجر متعدد الأقسام، الذي يتيح لكل رائد أعمال بعرض منتجاته أو مشروعه، فيما يتولى المركز مهام القيام بخدمات التسويق والبيع وما بعد البيع، بشكل يعد نقلة مختلفة في قطاع التجزئة."

وتتضمن شروط المشاركة أن يمتلك كل مشارك علامته التجارية الخاصة به، ولن يتم قبول مشاركة العلامات المقلدة، وبالنسبة للمشاركين في مجال المنتجات التجميلية والعطور فيجب أن تكون منتجاتهم أصلية، وأن تتوافر لديهم وكالة للعلامة التي يمتلكونها ويشاركون بها في دورة العرض، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول آلية التسجيل والشروط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.