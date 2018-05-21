بعثة أكاديمية العلوم الشرطية تغادر لأداء مناسك العمرة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غادرت، الإثنين، إلى الأراضي المقدسة بعثة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة لأداء مناسك عمرة رمضان.

وقال العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، إن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي تجسيداً للرعاية الأبوية الكريمة التي عوّدنا عليها سموه، والتي تشمل الضباط وأعضاء الهيئة العلمية والموظفين والطلبة.

وأضاف إن المكرمة التي يتفضل بها صاحب السمو حاكم الشارقة على أكاديمية العلوم الشرطية، والمستمرة منذ أعوام طويلة، تأتى في إطار توجهات سموه لتنشئة جيل جديد من الموظفين والطلبة على الأخلاق الحسنة وطاعة المولى عز وجل وسماحة الإسلام، وهي القيم والمبادئ التي تسعى أكاديمية العلوم الشرطية إلى ترسيخها في نفوس منتسبيها، موضحاً أن هذه المكرمة تأتى كذلك استمراراً للمكارم الدائمة لسموه واهتمامه بجهاز الشرطة وتنمية وتأكيد الجوانب الروحية والدينية في العمل الشرطي.

بدورهم توجه العاملون بالأكاديمية بالتهنئة لصاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه ويديم على إمارة الشارقة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة، منوهين بهذه اللفتة السنوية الكريمة والتي تدلّ بشكل واضح على تشجيع سموه للتفوق الدراسي والعلمي ومنح الطلبة المتفوقين والموظفين المتميزين فرصة أداء الشعائر المقدسة في رمضان من كل عام، والتي تعد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما أنها تأتي تشجيعاً لبقية زملائهم للاقتداء بهم ليحظوا بشرف تكريم سموه.