بلدية الشارقة تنظم بطولة كرة القدم لموظفيها

الشارقة 24:

انطلقت، الأحد، في الصالة الرياضية لمدرسة الأندلس البطولة الرمضانية لكرة القدم لإدارات وأقسام بلدية مدينة الشارقة، بحضور سعادة المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، وعلي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة، ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية، حيث استهلت البطولة أولى مشوارها بالمباراة التي جمعت فريق المواقف العامة 1 مع فريق الخدمات البيئية 1، كما تشهد هذه البطولة مشاركة 10 فرق من مختلف إدارات وأقسام البلدية.

وأكد سعادة المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في بلدية مدينة الشارقة، أن هذه البطولة تأتي في إطار المبادرات والفعاليات التي تقوم بها البلدية سنوياً خلال الشهر الفضيل، وتهدف إلى تعزيز روح الإخاء والمحبة بين الموظفين، وزيادة التقارب والتواصل الاجتماعي بينهم خارج أوقات الدوام الرسمية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء خلال الدوام الرسمي ويعتبر بيئة محفزة للعمل، في خطوة تهدف من خلالها البلدية دائماً إلى تعزيز روح المحبة والمودة بين الموظفين، وتوفير بيئة العمل المحفزة، وتحقيق الرضا الوظيفي.

وأشار إلى أن فعاليات البطولة التي تقام خارج الدوام الرسمي تعتبر عاملاً من عوامل تعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين الموظفين، والذين يحرص كل منهم على بذل مجهود أكبر للفوز، كما تسودها أجواء من التنافسية الإيجابية، التي تعزز الروح الرياضية والتفاهم بين الموظفين، باعتبار كرة القدم هي لعبة شعبية تسودها الروح الرياضية من خلال ما يظهره اللاعبون على أرضية الملعب، وأصبحت وسيلة من وسائل تعزيز العلاقات والتفاهم بين الشعوب، ومن هذا المنطلق عملت البلدية على تعزيز هذا التواصل والتقارب بين موظفيها، في أجواء تسودها المنافسة الإيجابية وروح الدعابة والمرح.

ورصدت البلدية العديد من الجوائز والميداليات للفريق الفائز، وجائزة لهداف البطولة، وأفضل حارس، حيث تستمر هذه البطولة بعد النجاح الذي حققته في الأعوام الماضية، والدور الذي تقوم به على تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة، وإتاحة الفرصة لهم في ممارسة كرة القدم في أجواء تنافسية.