"مجلس بلدي الشارقة" يناقش مقترحات بشأن تطوير آلية عمل لجانه

الشارقة 24:

ترأس سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الثاني للمجلس بحضور سعادة د. علي بن درويش نائب رئيس المجلس، وسعادة ماجد بوخاطر أمين سر المجلس البلدي.

ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن البلدي، ومنها آلية تطوير عمل لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، وذلك من خلال إعداد مقترح لمشروع قرار بشأن تعديل بعض الصلاحيات الخاصة باللجنة على أن يتم التنسيق مع دائرة شؤون البلديات والزراعة لإعداد مشروع القرار ورفعه إلى المجلس التنفيذي لتقرير المناسب بشأنه.

كما اطلع المجتمعون على مشروع إعداد موازنة المجلس البلدي لعام 2019، حيث أوصى المجلس بإحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والإدارية، وذلك للتدقيق في جميع بنودها والتأكد من مطابقتها ومواكبتها لأعمال العمل البلدي، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما اطلع المجلس على مقترحات خاصة بتطوير آلية عمل المجلس البلدي بمدينة الشارقة بما يخدم المصلحة العامة، حيث يتم وضع أجندة سنوية لفعاليات المجلس بالتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى.