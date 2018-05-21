إسماعيل عبد الله: "اليمن للمسرح الوطني" خطوة لإعادة الحياة

الشارقة 24 - محمود سليم:

وصف الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجانات وطنية عربية في الدول التي لا يوجد فيها مهرجانات خاصة بها؛ بالتاريخية، والتي أعادت الثقة للمسرحين العرب.

وأوضح إسماعيل عبد الله، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المسرحيين سيعرضون من خلال هذه المهرجانات إنتاجهم المسرحي، وسيتبادلون الرؤى وسيضعون خطط واستراتيجيات من أجل تطوير وتنمية المسرح في دولهم، مشيراً إلى أن تنظيم مهرجان اليمن للمسرح الوطني، هو خطوة أولى لإعادة الحياة المدنية انطلاقاً من عدن.

وأشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن، بحاجة إلى أن تنفض غبار الحرب عنها لتقدم نفسها للمشهد العربي الثقافي، موضحاً أن المبادرة ستكون على 3 مسارات، الأول هو تنظيم مهرجان وطني للمسرح ينطلق في الأسبوع الأخير من أكتوبر، والثاني هو تأسيس مركزاً للفنون الأدائية في الأسبوع الأول من سبتمبر، يخدم عدن والمناطق المحررة حولها، ومن شأنه أن يكون صمام أمان لأنه سيقوم بمهمة تأهيل وتدريب الطاقات المسرحية والفنية في اليمن لمساعداتها على الاستمرار في حراكها المسرحي.

وأستكمل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، تصريحاته: "أما المسار الثالث سيكون مخصصاً للمسرح المدرسي، وينطلق مع بداية الدراسة في سبتمبر، وهو ضمن مشروعنا الذي انطلق عام 2014 في الوطن العربي، وآن الأوان أن نحط الرحال في اليمن ونعمل على تأهيل فريق تكون مهمته تدريب المسؤولين عن الحراك المسرحي في المدارس اليمنية.