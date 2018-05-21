مدينة الشارقة للإعلام تطلق مسابقة "التقط روح رمضان بعدستك"

الشارقة 24:

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، مسابقة جديدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "التقط روح رمضان بعدستك"، تتوزع على أربع فئات، وتتضمن جوائز قيّمة.

وتركز المسابقة على قيام المشترك بالتقاط صورة تحتوي على روح رمضان، ونشرها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشترك، وذكر حساب "شمس" (@Shamssmc) وإضافة الوسم أو الهاشتاغ #ShineWithShams.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "تهدف هذه المسابقة التي جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، إلى تحفيز وتشجيع المصورين، الهواة والمحترفين، وكافة أفراد المجتمع، على التفاعل العام مع مختلف المشاهد في رمضان، بحثاً عما يعزز من تأكيد حضور هذا الشهر الكريم وأجوائه المميزة في حياتنا".

وأشار الدكتور خالد المدفع حرص "شمس" على التفاعل والتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته وأفراده، بما يعزز من الحضور المجتمعي لمدينة الشارقة للإعلام، والتعريف بدورها ومكانتها وأهميتها وإنجازاتها، مهنئاً المواطنين والمقيمين بشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليهم باليمن والخير والبركة.

وتشمل مسابقة "التقط روح رمضان بعدستك" أربع فئات، الأولى، مكان العبادة "مسجد"، والثانية، المأدبة، والثالثة، روح المدينة خلال يوم رمضان، والرابعة، الجمعة "العائلة والأصدقاء"، وسيتم تباعاً نشر الصور المرشحة للفوز، وإعلان أسماء الفائزين عن كل فئة، وسيحصل الفائزون في الفئات الأولى والثانية والثالثة على أجهزة "آيفون إكس"، أما جائزة الفئة الرابعة فهي إقامة فندقية.