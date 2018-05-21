سلطان بن أحمد: المجلس الرمضاني يناقش مواضيع يتم طرحها للمرة الأولى

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، لـ "الشارقة 24": "انطلقت فعاليات الدورة السابعة للمجلس الرمضاني الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مقر مسرح المجاز، تحت شعار (مجلسنا غير في ليالي الخير)، متضمناً مواضيع متنوعة في الشؤون التراثية والثقافية والفنية والدينية، وهذا المجلس الرمضاني متنوع نستقطب فيه أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ونتمنى أن يستفيد الجميع من المواضيع التي سيتم طرحها في جلسات المجلس".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "الجلسة الأولى التي انطلقت بعنوان (أخلاقيات العمل في قطاع النشر) نحاول أن نركز خلالها على الشريحة المهتمة بمجال النشر، والمتحدثين جميعهم مختصين في هذا المجال، وهدفنا إيصال المعلومة الصحيحة عن أخلاقيات العمل".

ويتضمن برنامج المجلس 7 جلسات متنوعة، يتم طرحها للمرة الأولى لمناقشة موضوعات دينية وثقافية ومجتمعية وفنية وترفيهية ورياضية، يشارك بها كبار المسؤولين وأصحاب الاختصاص من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من دول العالم.