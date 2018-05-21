راشد الكوس: جلسة "أخلاقيات النشر في الإمارات" تساهم في الارتقاء بالمهنة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعرب سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تنظيمه المجلس الرمضاني، ووجه شكر خاص للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على رعايته وحضوره فعاليات اليوم الأول من المجلس الرمضاني، حيث ناقشت جلسة المجلس الأولى "أخلاقيات النشر في دولة الإمارات".

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين لـ "الشارقة 24": "تهدف الجلسة إلى نشر الوعي المجتمعي، والتعريف بضوابط النشر ومعاييره وآلياته، وتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من التطور ضمن قطاع النشر، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في إمارة الشارقة، وتتكامل تلك الجلسة مع الجهود التي تبذلها جمعية الناشرين في إرساء مبادئ مهنة النشر، والتوعية المستمرة بالقوانين المتعلقة بها".

وأكد الكوس أن مناقشة هذا الموضوع ستساهم في الارتقاء بمستوى النشر في دولة الإمارات.