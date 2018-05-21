"التراويح".. قبسات قرآنية من نور الشهر الكريم تجمع أهالي مليحة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

ضمن سلسلة التحقيقات المرئية التي يرصد "الشارقة 24" من خلالها مظاهر وطقوس شهر رمضان الكريم، تتواصل حلقاتنا من المنطقة الوسطى، وتحديداً من منطقة مليحة.

صلاة التراويح عبادة رمضانية، ينتظرها عموم المسلمون في أصقاع الأرض تقرباً لله عز وجل.. في مليحة يتوافد الأهالي بعد الانتهاء من الإفطار قاصدين مسجد مليحة الكبير لتأدية فريضة العشاء ومن ثم التراويح.

عدسة "الشارقة 24"، رصدت في أول أيام الشهر الفضيل توافد الأهالي من مختلف الشرائح العمرية لأداء صلواتهم، لينهلوا قبسات قرآنية من نور الشهر الفضيل.

مسجد مليحة واحد من أكبر وأشهر مساجد المنطقة، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي على بعد أمتار من طريق مليحة الشارقة، ويعد المسجد تحفة معمارية تم تشييده على الطراز الحديث، مع المحافظة على التصميم المعماري التقليدي المستوحى من النسق الإسلامي.

يتسع المسجد لنحو 1500 مصلِ، كما يوجد به مصلى خاص للنساء يستوعب نحو 250 مصلية، وتم رفده بأحدث المرافق من دورات المياه والميضأة، ومواقف السيارات.