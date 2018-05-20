شرطة الشارقة تنظم ورشة لشرح آلية عمل منصة "الداخلية للابتكار"

الشارقة 24:

نظمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة ورشة عمل لشرح آلية عمل منصة وزارة الداخلية للابتكار بحلتها الجديدة، والتي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

قدم الورشة الملازم خالد الحمودي والدكتور سلطان العضب من فريق الإبداع والابتكار بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة، بحضور العميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ورؤساء الأقسام والمراكز الشاملة وضباط الإدارة وصف، حيث تناولا شرحاً حول منصة الابتكار التي تتضمن إدارة كافة عمليات الابتكار بشكل سهل وتفاعلي، يتيح للمستخدمين تقديم اقتراحاتهم ومشروعاتهم الابتكارية لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي بوزارة الداخلية.